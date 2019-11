Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Top 10 des footballeurs les plus riches de tous les temps Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019 à 10:55 | | 0 commentaire(s)| En se basant sur les chiffres de Celebrity Net Worth, Forbes et The Richest, site Web sur l’argent et l’esprit d’entreprise, Wealthy Gorilla a récemment mené une étude afin de déterminer les footballeurs, anciens et actuels, classés comme les joueurs les plus riches de tous les temps, dans leurs activités respectives.

Et sans surprise, les superstars Cristiano Ronaldo et Lionel Messi font partie des footballeurs les plus riches de tous les temps.





Au regard de l’explosion financière du football moderne, plusieurs stars actuelles figurent en bonne place dans ce top 10, même si des légendes telles que David Beckham, Francesco Totti et Pelé ont également réussi à se positionner, Cristiano Ronaldo la star de la Juventus a rejoint Beckham, qui a joué pour Manchester United et le Real Madrid et qui est actuellement propriétaire de l’Inter Miami CF.



Au regard de l’explosion financière du football moderne, plusieurs stars actuelles figurent en bonne place dans ce top 10, même si des légendes telles que David Beckham, Francesco Totti et Pelé ont également réussi à se positionner, Cristiano Ronaldo la star de la Juventus a rejoint Beckham, qui a joué pour Manchester United et le Real Madrid et qui est actuellement propriétaire de l’Inter Miami CF.



Les deux célébrités possèdent une valeur nette d’environ 450 millions de dollars. Celui qui complète le trio c’est bel et bien le rival de Cristiano Ronaldo de longue date et star du FC Barcelone Lionel Messi. L’international argentin rapporterait 400 millions de dollars grâce à sa carrière de joueur et à ses parrainages commerciaux.



En quatrième position, se positionne Dave Whelan, un footballeur pas vraiment connu. Cet ex-défenseur des Blackburn Rovers et Crewe Alexandra a gagné sa fortune grâce à la propriété du club, Wigan Athletic, et de l’autre équipe mais cette fois dans le Rugby, le Rugby Club Wigan Warriors. Ce qui a lui permis d’accumuler une valeur nette d’environ 220 millions de dollars.



L’ex-attaquant Milanais et ancien international brésilien Alexandre Pato, Gareth Bale, attaquant du Real Madrid, et Wayne Rooney, légende de l’Angleterre, figurent également dans le top 10 des joueurs les plus riches de tous les temps.



Accueil Envoyer à un ami Partager