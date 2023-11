Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Top 10 des pays où l'on fait le plus souvent l'amour: quels pays figurent sur la liste ? Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2023 à 16:56 | | 0 commentaire(s)| Quels sont les pays les plus consommateurs de relations sexuelles ? De nombreux pays autour du globe mènent régulièrement des études et les statistiques ci dessous émanent d’instituts nationaux qui délivrent la statistique du nombre de rapports sexuels moyens par habitant en couple. On obtient ainsi, en mode déclaratif, la moyenne nationale des rapports sexuels annuels de chaque population.





1.LA GRÈCE

En tête de ce classement, les grecs comptent à leur actif près de 164 rapports annuels les hissant au titre de pays le plus consommateur de relations sexuelles.



2. LE BRÉSIL

Fidèle à leur réputation de « latin lovers », les brésiliens talonnent les grecs de près avec une moyenne de 145 rapports par an.



3. L’ALLEMAGNE

Bons 3e du classement, les allemands se hissent sur le podium avec une moyenne annuelle de 120 rapports sexuels !



4. LA RUSSIE

On ne les attendait pas, et pourtant les russes font partis du top 10. Le froid et la vodka sont de grands aphrodisiaques !



5. L’ITALIE

Fidèle à sa réputation de pays à sang chaud, l’Italie se hisse à la 5e place du classement.



6. LA CHINE

Dans un pays où le taux de natalité explose, l’on devine bien que le taux de rapports sexuels dépasse aussi la moyenne mondiale !



7. LA POLOGNE

Voisins de la Russie, et tout aussi inattendus, les Polonais les talonnent en accédant à la 7e place. Les pays slaves savent faire monter les températures négatives !



8. LA MALAISIE

Pays d’Asie le plus consommateur de relations sexuelles après la Chine, la Malaisie concurrence l’Europe en se hissant à la 8e place.



9. LA SUISSE

Non les suisses ne sont pas toujours dans la moyenne et la neutralité. 6ème pays d’Europe à faire partie du top 10, la Suisse s’impose là où ne l’attendait pas et expulse la France de ce classement !



10. L’ESPAGNE

Encore un pays qui ne faillit pas à sa réputation de « latin lover ». Les espagnols ont définitivement le sang chaud et le prouvent en accédant à la 10e place.



