Top Cas 221: Une administratrice arrêtée suite à une plainte de l’animatrice Maman Diallo

Une modératrice du groupe Top Cas 221 sous le pseudonyme de Sombi Guerté, a été récemment arrêtée. La dame a été finalement relâchée après une garde-à-vue dans les locaux de la Brigade de lutte contre la cybercriminalité.



Selon BuzzSenegal, elle est accusée de diffamation, après avoir publié que l’animatrice de la Sen Tv, Maman Diallo est une prostituée et use de ses atours pour évoluer professionnellement. Des mots qui ont déplu à la concernée, qui est allée déposer une plainte à la Brigade de lutte contre la Cybercriminalité. Malgré son faux compte, la modératrice a été démasquée et arrêtée. Une cagnotte a été même lancée pour payer les honoraires de son avocat. Actuellement, Maman Diallo exige des excuses publiques pour retirer sa plainte. Affaire à suivre.