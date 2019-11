Top astuce pour déboucher et éviter les mauvaises odeurs des canalisations

Le bicarbonate de soude est véritablement un produit extrêmement efficace pour éviter les mauvaises odeurs des canalisations. En effet, le bicarbonate de soude est un nettoyant aux utilisations multiples qui permet de déboucher nettoyer et rafraîchir la canalisation de votre évier, siphon ou lavabo bouché.



Comment ça marche?



Dans un récipient, mélangez 200 g de bicarbonate de soude, 200 g de sel et 20 cl de vinaigre blanc .

Versez le mélange dans la canalisation. Attendez plusieurs minutes et versez une bassine d'eau bouillante dans le tuyau. Répétez une fois si le bouchon persiste











