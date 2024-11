Torture présumée : Le commandant de la Brigade territoriale de Foundiougne sera relevé de ses fonctions

La sanction administrative est tombée sur le commandant de la Brigade territoriale de Foundiugne, suite à la torture présumée de Toma Diatta à l’hôpital de la localité



L’adjudant-chef Alioune Badara Sène est mis aux arrêts. Le commandant de la Brigade territoriale de Foundiougne sera relevé de ses fonctions et écope de 30 jours de rigueur, informe la Rfm. Un dossier disciplinaire a été ouvert contre lui et l’enquête est en cours sur l’affaire de torture présumée exercée sur un présumé trafiquant de drogue qui était interné à l’hôpital de Foundiougne, lit-on dans iGFM.



«C’est une très bonne décision. C’est cela qu’on attend de la gendarmerie et de la police nationale dans pareille situation. c’est-à-dire qu’à l’interne, les sanctions qui sont prévues soient prises», a applaudi Seydi Gassama, Directeur exécutif de Amnesty Sénégal. Mais, en plus des sanctions administratives, M. Gassama demande que toute la lumière soit faite.