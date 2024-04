Tortures, bastonnades, tirs à balles réelles : De graves révélations tombent sur les dérives des éléments du GARSI Les témoignages accablants se multiplient sur les exactions de ces hommes en treillis vert foncé. Morts et blessés émaillent le passage de cette unité controversée, pourtant financée par l'Union européenne. L'information est de seneplus.com, qui nous livre plus de détails. "SenePlus"

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2024

En avril 2023, une marche pacifique de jeunes du parti Pastef à Bignona pour protester contre les morts lors de manifestations politiques, a viré au drame. Selon une enquête du site d'information La Maison des Reporters, des éléments du GARSI (Groupe d'Action Rapide – Surveillance et Intervention au Sahel), une unité de la Gendarmerie nationale sénégalaise créée en 2018 avec un financement européen de 4,7 milliards FCfa, sont intervenus avec une extrême violence.



Ibrahima Coly, coordonnateur à Bignona de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS), relate avoir été violemment interpellé et torturé pendant de longues heures. " On te tuera comme un chat et rien n'arrivera ", l'aurait menacé un gendarme, avant qu'il ne subisse coups de crosse, coups de pied et injures. " Ils m'ont tellement frappé que je ne ressentais plus la douleur ", témoigne Ibrahima, convaincu d'avoir frôlé la mort.



Parmi ses bourreaux, le jeune homme a reconnu le commandant Diop, mais surtout, " le supérieur des éléments du GARSI, un certain Capitaine Bâ ". " C'est lui qui a ouvert le bal en personne. Il a commencé à me frapper dès que je suis arrivé à la brigade, avant de passer le relais au Commandant Diop ", affirme Ibrahima Coly.



Selon lui, les deux hommes ont fait usage de "b arres de fer ". La Maison des Reporters a pu identifier formellement le Capitaine Serigne Maka Bâ grâce à un publi-reportage de l'Union européenne où il explique la formation de l'unité qu'il commande, dédiée à la lutte contre la criminalité transfrontalière et soutenue par la gendarmerie française, la Guardia civil espagnole, l'Arma dei Carabinieri italienne et la Garde nationale portugaise.



À Bignona, qui figure parmi les localités ayant enregistré le plus de victimes de la répression ces dernières années, avec six morts entre 2021 et 2024, la présence du GARSI est synonyme de violences exacerbées selon de nombreux témoins. Un journaliste local, Joseph Tendeng, affirme que ces forces ont " fait beaucoup usage de leurs armes " lors d'émeutes, faisant état de leur apparente " inexpérience en maintien de l'ordre ".



Le 1er août 2023, lors de manifestations contre l'arrestation d'Ousmane Sonko, Joseph Tendeng a été blessé par balle par un élément du GARSI. " Le gendarme qui m'a tiré dessus, était à moins de 50 mètres ", se rappelle-t-il. Un autre témoin, P.L.D., décrit des scènes similaires, évoquant des tirs à balles réelles par des hommes en cagoule appartenant au GARSI.



Un ancien militaire a également été témoin oculaire de la mort par balle en mars 2023, de Mamadou Korka Bâ, un élève de 22 ans. "I l n'y a que les éléments du GARSI qui font usage de leurs armes à feu lors des manifestations ", dénonce Joseph Tendeng.



Suite à l'enquête d'Al Jazeera et de la Fondation porCausa, la Commission LIBE du Parlement européen a demandé en mars 2024, l'ouverture d'une enquête sur le possible dévoiement du financement européen de cette unité controversée.



Une demande de réaction a été adressée le 28 mars 2024 au Général Moussa Fall, Haut Commandant de la Gendarmerie sénégalaise, par La Maison des Reporters.



