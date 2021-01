Total Sénégal un résultat avant impôt de 4,265 milliards de FCFA au 1er semestre 2020

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Janvier 2021

Le chiffre d’affaires HT (M FCFA) enregistré par Total Sénégal, est de 216 680 au 1er semestre 2019 contre 197 020 au 1er semestre 2020, soit une baisse de 9,1%, informe la société dans un document dans lequel elle présente ses activités et résultat du 1er semestre 2020. Selon la direction générale, Total enregistre un résultat des activités ordinaires (M FCFA) de 6 085 au 1er semestre 2019 contre 4 265 au 1er semestre 2020. Ce qui traduit une baisse de 29,9%.



« Les ventes sur le marché intérieur ont connu une baisse de 6% du fait des mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 telles que l’interdiction du transport interurbain et le couvre-feu durant le premier semestre 2020 », révèle le rapport semestriel de la société.



Le rapport ajoute dans le même sillage que les ventes « Concurrents, Exportation et Marine Internationale » ont pu augmenter de 23 % notamment grâce aux ventes vers le Mali. Toutefois, indique-t-il enfin, la poursuite du plan d’excellence opérationnelle combinée au dynamisme et au savoir-faire de ses équipes devrait permettre à Total Sénégal de délivrer un résultat satisfaisant malgré le contexte actuel.

Bassirou MBAYE







