Touba : Battue pour un plat de ''Mbaxal'', elle s'agrippe aux organes génitaux de son époux

Le tribunal d'instance de Mbacké a vidé ce jeudi une cocasse affaire de ménage. M Ndiaye qui a battu son épouse a été condamné à 6 mois de prison assortis de sursis. Le couple Ndiaye a vécu le parfait amour pendant deux bonnes années. Chauffeur de son état, M. Ndiaye après une journée fatigante ne se doutait pas qu'en guise de diner, sa dulcinée allait lui présenter un banal plat de Mbaxal (mets à base de riz). A la vue du plat servi, il n'a pu s'empêcher de déverser sa bile sur la pauvre dame. Non content de lui lancer des piques, il s'en est pris à la bonne dame avec son gris-gris sous forme de ceinture, lui causant des blessures et des vergetures sur le cou le torse entre autres parties du corps. De guerre lasse, C. Ndiaye a fini par se procurer un certificat médical attestant d'une incapacité temporaire de travail de 10 Jours. Au poste de police de Goye Mbind, la bonne dame a déposé ensuite une plainte contre son époux M. Ndiaye pour maltraitance. Devant les enquêteurs, M. Ndiaye n'a pas nié les faits, mais révèle que sa dame n'était pas restée impassible : « Il est vrai que je lui ai fait des reproches indécents, puis je me suis levé pour me plaindre auprès de mes parents, c'est à ce moment qu'elle s'est agrippée à mes organes génitaux, je l'ai ensuite giflée avant qu'elle ne lâche prise », a-t-il fait savoir aux enquêteurs. Mamadou DIEYE



Source : https://lesoleil.sn/touba-battue-pour-un-plat-de-m...

