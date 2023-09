Touba : Tête-à-tête entre Macky Sall et Serigne Mountakha Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Septembre 2023 à 00:15 | | 0 commentaire(s)|

Comme déjà annoncé par les services du protocole de la présidentiel, le chef de l’Etat, Macky Sall, a eu un tête-à-tête d’une trentaine de minutes avec le khalife général des mourides. En effet, après avoir effectué son ziarra retransmis en direct sur la télévision nationale et en présence d’une forte délégation, le président Sall et […] Comme déjà annoncé par les services du protocole de la présidentiel, le chef de l’Etat, Macky Sall, a eu un tête-à-tête d’une trentaine de minutes avec le khalife général des mourides. En effet, après avoir effectué son ziarra retransmis en direct sur la télévision nationale et en présence d’une forte délégation, le président Sall et Serigne Mountakha Mbacké se sont retirés. Que se sont-ils dit lors de cette rencontre privée ? En tout cas, le chef de l’Etat, étant en fin de mandat à la tête du pays, a fait ses adieux, non sans réitérer son allégeance à son marabout. Après un diner copieux, le président et sa délégation sont retournés à Dakar dans la soirée.



Source : https://lesoleil.sn/touba-tete-a-tete-entre-macky-...

Accueil Envoyer à un ami Partager