Touba : Le feu couve entre la dahira Khoudamoul Khadim et des « salafistes » Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Octobre 2021 à 20:54 | | 0 commentaire(s)|

Des membres de la dahira Khoudamoul Khadim, en provenance de Dakar de Diourbel et de Kaolack, ont débarqué, ce weekend à Touba, pour corriger des « détracteurs du mouridisme » mis en cause. Mais ils ont été dissuadés à la dernière minute par leur responsable moral, Serigne Hamsatou Mbacké Ibn Serigne Abdoul Ahad. La dahira Khoudamoul Khadim, […] Des membres de la dahira Khoudamoul Khadim, en provenance de Dakar de Diourbel et de Kaolack, ont débarqué, ce weekend à Touba, pour corriger des « détracteurs du mouridisme » mis en cause. Mais ils ont été dissuadés à la dernière minute par leur responsable moral, Serigne Hamsatou Mbacké Ibn Serigne Abdoul Ahad. La dahira Khoudamoul Khadim, œuvrant dans le cadre de la préservation et de la sécurisation du legs de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, s’est adressé, par la voix de deux de ses membres, pour fustiger les attaques de personnes de confession différente et « détracteurs de la communauté mouride ». Ils ont fait cette déclaration dimanche à la devanture de la Résidence Khadim Rassoul. « Serigne Touba est un adepte de la non-violence c’est connu, mais si ces gens n’arrêtent pas, nous aurons forcement recours à la violence », a déclaré Modou Diop Diawbé. Lui et ses camarades ont dénoncé les différentes déclarations contre les autorités de la communauté mouride. « Trop c’est trop et c’en est fini de la passivité et des règlements à l’amiable. Désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent », avertissent Modou Diop Diawbé et Serigne Fallou Fall Mbaor. Ils ont avisé que quiconque s’attaque à leur confession, fera les frais de cette méprise. Des individus comme A. Lô, Kh. Lô et Serigne Samb ont été cités nommément comme des instigateurs et recruteurs de personnes pour décrédibiliser et atteindre la foi des disciples mourides, a fait savoir S. Fallou Fall Mbaor. « Ce que nous voulons, c’est que cela s’arrête, car l’escalade a atteint le sommet, nous ne reculerons plus par souci de préserver la paix, s’ils veulent la guerre ils l’auront, peu importe les conséquences, nous sommes chez nous à Touba. Nous invitons l’Etat à prendre les dispositions nécessaires, il y a sept jours de cela, nous avons rendu compte à l’autorité », a ajouté ce responsable de la dahira Khoudamoul Khadim. Mamadou DIEYE



Source : Source : http://lesoleil.sn/touba-le-feu-couve-et-entre-la-...

Accueil Envoyer à un ami Partager