Touba - Ayant couché avec deux des quatre soeurs, le charlatan "lapin flingueur" se confesse..."Torridement" Plus chaud que ce charlatan établi à Touba, ru meurs. Polygame de son état, il sortait simultanément avec quatre soeurs et couchait avec les deux qui sont banquières à Touba.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 06:54 | | 0 commentaire(s)|

La première est la Cheffe de Département dans une célèbre banque de Touba, révèle Source A.



Sa soeur, elle aussi banquière, a subi, à son tour, les coups de reins du charlatan. Ce, après que ce dernier lui a fait réciter des propos qui l'ont plongée dans un sommeil profond.



A l'autre fille établie aux Etats-Unis, le détraqué sexuel envoyait des vidéos explosives.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos