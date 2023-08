Touba – Candidature de Benno : Le Rp opine mais explore une autre piste

Une délégation du Rassemblement pour le peuple conduite par le Premier serviteur par intérim, Abdourahmane Ndiaye, administrateur du RP était à Touba où elle a rencontré le Khalife Général des mourides. Le Premier serviteur par intérim du Rassemblement pour le peuple explique : « Nous sommes à Touba pour rendre visite au vénéré Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké, le Khalife général des mourides à l’approche du Grand Magal pour recueillir ses prières et discuter avec lui sur la situation du Sénégal et notamment de la prochaine élection présidentielle. Nous avons sollicité ses prières pour que le RP demeure un grand parti, pour que nous puissions contribuer au développement du pays comme l’avait si bien initié feu Serigne Mamoune Niasse. Mais aussi pour lui dire que nous sommes à la recherche du meilleur candidat dans toutes les coalitions et nous estimons que le RP peut fournir un candidat valeureux capable de gagner mais surtout de mener le pays dans des lendemains meilleurs ».



Et de rappeler : « Notre parti est toujours dans la coalition Benno Bokk Yaakaar mais il va statuer sur oui ou non, il aura un candidat Si le candidat choisi est un candidat capable de remporter les élections, capable de diriger, capable de rassembler le Sénégal, capable de créer l’union et l’unité, capable de maintenir la paix et la stabilité, nous pourrons adhérer pour accompagner ce candidat. Dans le cas contraire, nous explorerons d’autres voies. Le RP est un parti de masses qui est implanté un peu partout au Sénégal. Le parrainage ne saurait être un blocage pour nous parce que nos militants, nos serveurs sont prêts à nous donner des parrainages nécessaires ».



L’administrateur du RP a saisi cette occasion pour tirer un bilan satisfaisant de leur tournée nationale. « Nous avons fait les 2/3 du Sénégal .Cela nous a permis de tâter le pouls du Sénégal, de vivre avec les populations. La réalité sur le terrain est que le Sénégal ne s’arrête pas à Dakar et sur les axes routiers. Dans le Sénégal des profondeurs, il y a des difficultés mais il y a également des solutions. Mais on peut encore mieux faire et nous invitons le gouvernement à œuvrer pour alléger les souffrances des masses car nous, notre crédo est servir le peuple ».

