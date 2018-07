Touba : Cheikh Bass Abdoul Khadre victime d’une escroquerie… au visa

Le porte-parole du Khalife général des mourides Serigne Bass Abdou Khadre a été victime d’une usurpation d’identité, de faux et usage de faux. Un individu du nom de Mamadou Soumaré avait falsifié son cachet, sa signature et scanné le papier à en-tête pour obtenir des visas Schengen.



En plus d’avoir fait du faux, il se présentait dans les ambassades comme son secrétaire particulier. Mamadou Soumaré a bien profité de son business, entamé depuis 2017, en réussissant à obtenir de la chancellerie française une cinquantaine de visas, renseigne « Les Echos ».



L’Observateur précise de son côté que le pot au rose a été découvert lorsque Serigne Basse a été informé de la récurrence de titres de voyage en son nom. Il tente de voir plus clair, et découvre qu’une cinquantaine de demandes étaient faite à partir de ses papiers à en-tête et sa signature.



Il s’en ouvre à ses conseils et porte plainte contre X. L’enquête ouverte par la police a identifié Mamadou Soumaré comme étant le cerveau de cette supercherie. Il a été interpellé hier tôt le matin par les éléments de de la police spéciale de Touba. Quelques heures plus tard, la Division des investigations criminelles est venue le cueillir pour le transférer à Dakar.