Touba / De l’eau à partir du lac de Guiers : Le vœu de Serigne Mountakha Mbacké Le Khalife général des Mourides est plus que jamais préoccupé par la problématique de l'eau à Touba. En effet, Serigne Mountakha Mbacké a déclaré que son principal objectif, c'est de connecter le réseau hydraulique de la ville sainte au lac de Guiers, pour approvisionner Touba en eau de qualité et en quantité suffisante.



"Sama yiité, sama banex moy jeulé ndox bi lac de Guiers ba Touba (ma principale priorité, mon désir le plus ardent, c'est qu'on transfère l'eau du lac de Guiers jusqu'à Touba)". N'eût été le projet de construction en cours de l’université de Touba, qui était un vœu de Khadim Rassoul, le guide de la communauté mouride dit qu'il s'engagerait pour faire connecter le réseau hydraulique de Touba au lac de Guiers, a-t-il confié aux membres de la structure Touba Xepp Ndox Mu nexx.



A l'issue d'une conclave de trois jours pour se pencher sur l'épineuse problématique de l'eau à Touba, ces experts et ingénieurs mourides ont rédigé un rapport dans lequel ils ont proposé des solutions pour atténuer la souffrance des populations.



Également, les 28 membres de ce comité scientifique ont remis leur document au khalife général des mourides à son domicile de Darou Miname, selon une source de Seneweb.



Ainsi, Serigne Mountakha Mbacké a approuvé le rapport élaboré par ses hôtes, avant de décliner ses ambitions pour que l'eau potable coule à Touba en abondance.

