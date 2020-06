Touba : De violentes échauffourées opposent chauffeurs et forces de l’ordre !

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juin 2020 à 15:19 | | 0 commentaire(s)|

Et les manifestions continuent. Après Tivaouane, on assiste à une même scène à Touba, où des chauffeurs-transporteurs ont manifesté. Ce, pour décrier l’état d’urgence. Lequel a freiné toutes leurs activités.



Comme ceux de Tivaouane, ces transporteurs aussi réclament la reprise du trafic. Ils ont brûlé des pneus pour montrer leur mécontentement.



Ils menacent même de brûler le poste de police qui se trouve sur le tronçon Mbacké - Touba. A noter que plusieurs interpellations ont été signalées.











Leral.net





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos