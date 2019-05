Touba- Devant la maison de Serigne Saliou: Serigne Bass Abdou Khadr accueille Cheikh Béthio

La dépouille de Cheikh Béthio Thioune est arrivée devant la maison de Serigne Saliou. Le guide des Thiantacounes est accueilli par Serigne Bass Abdou Khadre. Et, il sera inhumé un peu plus tard au nouveau cimetière de Touba, « Bakhiya ».













