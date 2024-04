Touba: Du nouveau dans l'affaire de la bande qui avait emporté 71 millions FCfa devant 2 banques !

La Sûreté urbaine a mis fin aux agissements délictuels d'un gang qui opérait en motos, entre Dakar et Touba, en passant par Thiès.



Les hommes du commissaire Bara Sangharé ont arrêté jeudi dernier, deux des cinq membres de cette bande, suite à l'exploitation des vidéos de surveillance.



Il s'agit de Mouhamed Diallo et Omar Ndoye, qui ont été présentés au procureur de la République, selon des sources de "Seneweb", pour association de malfaiteurs, vols multiples en réunion commis avec usage d'arme et de liquide toxique et de moyens roulants et complicité de ces faits.



Plus de 71 millions FCfa emportés à Touba



La bande avait planifié son coup depuis Dakar, grâce à leur complice basé à Touba. Ce dernier était chargé de repérer une éventuelle proie avant de passer à l'attaque. Les cinq bandits à bord de motos, ciblaient les usagers de banques, selon des sources de "Seneweb" proches du parquet.



Un commerçant agressé devant la Bank of Africa de Touba et 13 700 000 FCfa emportés



Un commerçant qui venait effectuer un retrait d'une grosse somme d'argent dans l'agence de la BOA de Touba ( Bank of africa), a été attaqué le 1er février 2024 par les malfaiteurs. Il a été dépouillé de 13 700 000 FCfa.



Les membres de la bande faisaient usage d'armes et d'un liquide toxique (pompe à gaz) pour neutraliser leur cible.



Mouhamed Diallo, Omar Ndoye et leurs compères, ont intercepté un autre commerçant devant l'agence Ecobank de Touba, le 12 mars dernier, selon des sources de "Seneweb". Il a été dépouillé de la rondelette somme de 58 millions FCfa.



La Sûreté Urbaine du Commissariat central de Dakar par le biais de sa brigade de lutte contre la criminalité, a réussi à mettre la main sur deux des auteurs.



Le membre du gang chargé de repérer leurs cibles à Touba, a pris la fuite. Il a été localisé hors du territoire national.



Après avoir partagé le butin, certains agresseurs avaient acheté des téléphones portables de luxe et des motos, rapporte "Seneweb".