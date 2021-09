Touba: Engrossée par son amant et mariée à un émigré, elle tue son nouveau-né Une relation adultère vire au drame à Darou Khoudoss ! En effet, une épouse d'un émigré établi en Italie a été engrossée par son amant au niveau de ce quartier de Touba. Ainsi, après avoir accouché d'un nouveau-né de sexe féminin, la dame l'a tué pour camoufler l'affaire

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021 à 07:42 | | 0 commentaire(s)|

uis, Y.Fall âgée 42 ans a dissimulé le corps sans vie dans sa chambre. Mais elle a été finalement démasquée puis arrêtée par les policiers du commissariat spécial de Touba.



D'après nos sources proches du dossier sensible, le corps du nouveau-né a été transféré à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff pour les besoins de l'autopsie. Et le médecin légiste a constaté la fraction d'un organe de la petite dans sa conclusion.



Poursuivie pour infanticide, l'épouse du modou modou basé en Italie a été déférée vendredi dernier au tribunal de grande instance de Diourbel. Ainsi la dame âgée de 42 ans file directement vers la chambre criminelle, selon Seneweb.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos