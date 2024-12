Touba: Hizbut-Tarqiyyah se dote d’une majestueuse mosquée

Sous l’égide de Serigne Saliou Mbacké, le cinquième khalife général des mourides, Hizbut-Tarqiyyah avait posé la première pierre de sa mosquée en 1995. Trente ans plus tard, et sous la direction de Serigne Youssou Diop, son responsable moral, la mosquée a été inaugurée vendredi dernier.



Hizbut-Tarqiyyah a consacré 30 ans à édifier sa majestueuse mosquée au cœur de son complexe à Touba, sur la route de Belel. « La construction a nécessité du temps, car nous l’avons entamée en 1995 suite à la recommandation de Serigne Saliou Mbacké », a précisé Mouhamadou Lamine Diouf, le responsable de la communication.



Selon ses propos, la lenteur des travaux s’explique par le fait que la construction ne constituait pas leur activité principale. « Lorsque nous recevions un “ndigueul” (recommandation) du khalife général des mourides, nous interrompions les travaux pour honorer son souhait », confie-t-il. Ainsi, il y avait des périodes d’accélération, suivies de moments de répit et de pause, ajoute-t-il.



Ainsi, aujourd’hui, à distance, se dressent majestueusement ses deux minarets de 60 mètres de hauteur, entourés d’une circonférence de 100 sur 80 mètres. À l’intérieur, comme l’indique Mouhamadou Lamine Diouf, un vaste espace de prière de 830 mètres carrés est disponible, capable d’accueillir plus de 1 000 fidèles. En plus des extensions situées sur les côtés, l’établissement dispose de salles d’éducation islamique pour femmes et hommes, ainsi que de toutes les commodités dignes d’une mosquée.



En ce qui concerne l’architecture, le projet s’inspire de manière frappante des mosquées du monde musulman, telles que celles de La Mecque, de Médine, de Koufa, de Touba et de Diourbel, parmi d’autres sites religieux. « Ceux qui connaissent l’histoire de l’islam pourront facilement les reconnaître », souligne-t-il, ajoutant qu’il s’agit d’une véritable synthèse architecturale des mosquées à travers le monde musulman.



À cet égard, notre interlocuteur a souligné que c’est le regretté Serigne Atou Diagne, ancien responsable moral du Daara Hizbut-Tarqiyyah, qui a conçu et lancé le projet. Il a souligné que ce qui rend la situation particulièrement intéressante, c’est que « tous les travaux ont été réalisés par des membres de la Daara Hizbut-Tarqiyyah, sous la direction artistique du responsable moral. »



Mouhamadou Lamine Diouf a souligné que la mosquée a eu l’honneur d’accueillir la visite de trois khalifes généraux des mourides : Mouhamadou Lamine Bara Mbacke Fallou, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké et l’actuel khalife, Serigne Mountakha Mbacké. Il a ajouté que, bien que la mosquée soit désormais ouverte à tous, les prières y sont célébrées depuis 2014.



Concernant le coût du projet, il a préféré ne pas s’étendre sur le sujet. Néanmoins, il considère qu’une somme importante a été engagée. Pour déterminer le montant exact nécessaire à la construction de cette majestueuse mosquée, un travail de comptabilité s’impose, d’après le responsable de la communication de Hizbut-Tarqiyyah.



LeSoleil-sn