Touba: L’auteur des coups de feu en l’air arrêté et déféré au parquet F. Dieng, âgé de 33 ans demeurant à Touba, avait tiré lors de la campagne électorale, des coups de feu à l’occasion de la rencontre politique de la coalition Bokk Gis Gis à Keur Niang. Il avait aussi allumé des objets avec de l’essence tout près du lieu où se tenait le meeting, avant de tirer des coups de feu en l’air.

Lundi 31 Janvier 2022 à 17:11

Le tireur voulait saboter la rencontre de Cheikh Abdou Bara Doli Mbacké tête de liste de la coalition Bokk Gis Gis et ses militants à Keur Niang.



Alertés sur les faits, les éléments du commissaire Thiobane avaient ouvert une enquête pour la recherche du mis en cause. Ce dernier a été retrouvé et arrêté à Keur Niang.



Conduit et interrogé sur les faits, le mis en cause F. Dieng reconnaît les faits et déclare être fâché contre les politiciens et les jeunes qui n’ont rien fait lors des inondations à Keur Niang. Il déclarera que l’arme appartient à son père.



Ainsi, il a été déféré au parquet ce lundi pour détention d’arme sans autorisation administrative et trouble à l’ordre public.



