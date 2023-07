Touba : L'effondrement d'un bâtiment fait 3 morts

Un événement tragique a eu lieu à Touba, peu de temps après une petite pluie. Cela s’est produit à Keur Kabal, plus précisément à Tally Bu Bess, dans le vaste quartier de Darou Marnane. Une maison s’est effondrée sur une famille, causant la mort de trois personnes et blessant deux autres personnes, dont une gravement, qui a été évacuée en urgence.



D'aprés "Senenews", toutes les victimes sont de sexe féminin. Il s’agit d’Astou Nguer, âgée de 35 ans, de Thiara Diop, qui n’a que 8 ans, et d’Anta Diop, qui a 5 ans. Deux blessés ont été notés. Il s’agit de Yacine Diop, âgée de 13 ans, et de Ndèye Daba Diop, âgée de 3 ans. Les enfants ont le même père, tandis que la femme est l’épouse de ce dernier.



Les deux blessées ont été évacuées à l’hôpital Matlabul Fawzeini par les pompiers de Touba.



Le lieutenant Modou Tine, commandant de la 23e compagnie de Touba, a précisé que ses hommes ont été alertés vers 21h40 et qu’il s’agissait d’une partie effondrée d’un bâtiment.