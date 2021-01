Touba/La dépouille d'un vieil homme bloquée à la morgue: suicide ou meurtre...? Une affaire très sensible est gérée à Touba dans la plus grande discrétion au moment où ces lignes sont écrites. Selon Seneweb, le dahira Moukhadimatoul Khidma a fait bloquer une dépouille à la morgue située à côté de la grande mosquée.

L'homme domicilié dans un quartier périphérique aurait perdu la vie dans des circonstances troublantes. La thèse du suicide ou du meurtre n'est pas écartée.



En effet, la dépouille a été amenée à la morgue pour les besoins de la toilette et de la prière mortuaire avant son enterrement au cimetière Baqiya. Mais des blessures auraient été constatées sur le corps sans vie. Le dahira en charge de la gestion de certains lieux de culte dans la cité religieuse a avisé les forces de l'ordre.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider les circonstances de la mort du vieil-homme.

