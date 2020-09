Touba - La "police religieuse" fait le ménage: homosexuels, prostituées, féticheurs sous "fatwa" Serigne Mountakha Mbacké a procédé à l’inauguration du siège de la « police religieuse » de Touba, le dahira Safinatoul Amane placé sous l’égide de Serigne Modou Lô Ngabou.

Des produits prohibés, scellés, sont constitués de 2641 ballons de football, 2255 robes et body, 55 tam-tams, 3164 cornet de tabac, 40 coupe-coupe, 4 bongos, 30 radios, etc.



La « police des mœurs » de la cité religieuse a interpellé 10 homosexuels, 18 féticheurs,16 prostituées selon toujours nos informations. La personne morale de Safinatoul Amane a estimé le bilan des produits prohibés saisis à un montant de 20 millions de francs Cfa environ.



Serigne Modou Lô Ngabou a réitéré à Serigne Mountakha Mbacké son désir d’assainir Touba.



