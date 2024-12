Touba : Le Comité de suivi du nouveau programme scolaire installé

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a procédé à l’installation officielle du Comité de suivi du nouveau programme scolaire de Touba, lors d’une cérémonie tenue au Complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour l’Éducation et la Formation (CCAK) de la ville sainte.



D'après la Rts-Sn qui donne l'information, cet événement marquant s’est déroulé en présence du porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdoul Khadre Mbacké, du président du CCAK, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, ainsi que de plusieurs personnalités religieuses et administratives.



Sous l’instruction du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, la réforme des programmes scolaires vise à adapter les enseignements et apprentissages aux spécificités culturelles et spirituelles de la cité religieuse de Touba.



Le processus a impliqué des consultations approfondies avec les chefs d’établissement et les acteurs éducatifs locaux. Ces échanges ont permis de mettre en place un programme scolaire, qui intègre à la fois les valeurs endogènes mourides et les standards universels de l’éducation.



Lors de son discours, le ministre Moustapha Guirassy a salué cette réforme éducative comme un exemple inspirant pour tout le pays. « Cette réforme, qui conjugue les enseignements universels et les valeurs endogènes, incarne une volonté commune de construire une école enracinée dans nos spécificités culturelles, tout en préparant nos enfants aux défis du monde contemporain. Touba montre la voie d’une transformation éducative, fondée sur la concertation et l’identité nationale », a-t-il déclaré.



Selon lui, cette démarche, initiée dès 2018, sous l’impulsion de Serigne Mountakha Mbacké et portée par le Conseil scolaire de Touba en collaboration avec son ministère, constitue une avancée majeure pour l’éducation sénégalaise.



Le nouveau programme scolaire de Touba reflète une vision ambitieuse d’une éducation respectueuse des particularités locales, tout en formant des citoyens compétents pour relever les défis globaux. Il marque une étape importante dans la construction d’un modèle éducatif sénégalais, à la fois enraciné et ouvert sur le monde.



Le Comité de suivi, fraîchement installé, aura pour mission de superviser l’implémentation et l’évaluation de ce programme, afin d’assurer son efficacité et sa pérennité dans la ville sainte.



Cette réforme illustre le potentiel de synergie entre les autorités étatiques et religieuses, pour répondre aux besoins spécifiques des communautés, tout en contribuant au développement harmonieux du système éducatif national.