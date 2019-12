Touba: Le poste de santé de Mboussobé braqué par 12 hommes armés

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 12:46

Une douzaine d'hommes armés ont fait une descente musclée au Poste de Santé de Mboussobé, dans la commune de Touba, rapporte ‘‘Source A’’. Les faits ont eu lieu à 2 heures 10 du matin, ce samedi. A la recherche d'argent, les assaillant qui avaient escaladé le mur du Poste de santé et ligoté le vigile, n'ont pu mettre la main que sur 200 000 FCfa trouvés dans la Pharmacie.



Les malfrats avaient failli violer la Sage-femme de garde trouvée sur place. Heureusement, ils auront finalement, renoncé à leur projet, lorsqu'ils se sont rendu compte que la dame en question était en état de grossesse, indique.



N'empêche, la matrone et l'infirmière ont été l'objet d'attouchements. Dans la foulée, ils ont violenté quelques agents. Ils ont pris de l'argent à la caisse de la Pharmacie ainsi que des téléphones portables.

