Touba : Les deux enfants sauvagement tués inhumés

Mercredi 2 Octobre 2019

Les deux enfants retrouvés morts, égorgés dans une maison à Touba ont été inhumés ce mercredi 2 octobre 2019 à 10 heures au cimetière Bahya de la capitale du mouridisme. Les dépouilles des deux enfants âgés de 2 et 5 ans ont été accompagnées par une foule nombreuse jusqu’à leur dernière demeure. Leur papa Bara Touré n’a pas n’a assisté aux obsèques et à l’inhumation. Il serait toujours interné à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni après sa tentative de suicide. L’enquête confiée à la Division des Investigations Criminelles (DIC) n’a toujours pas connu développements. L’enquête confiée à la Division des Investigations Criminelles (DIC) n’a toujours pas connu développements.

