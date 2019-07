Touba- Macky Sall à Serigne Mountakha Mbacké : « Vous m’aviez confié à Serigne Touba. J’ai réussi, à gagner sans bruit ni trompette les élections de février 2019 » Le Président de la République, Macky Sall, hôte du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha dans la ville sainte a été reçu devant la présence d’illustres représentants des familles mourides. Le Président de la République, répondant au Khalife général des Mourides a rappelé au préalable, les prières sollicitées, avant les élections présidentielles du 24 février 2019.



Le Président de la République a été accueilli de la plus belle des manières à Touba. De prime abord, le Chef de l’Exécutif a pris la peine de rappeler au marabout les prières à l’approche des élections présidentielles du 24 février 2019.







Ainsi, il a fait encore allégeance au marabout, après l’avoir remercier de son soutien indéfectible. « Vous m’aviez confié à Serigne Touba. J’ai réussi, à gagner sans bruit ni trompette les élections de février 2019 », a reconnu le Président de la République, Macky Sall.







Le Chef de l’Etat est revenu sur le dialogue national. Il précise qu’il pourrait continuer à diriger le pays, après son élection, sans pour autant penser à appeler au dialogue national. « Après ma victoire, j’ai appelé au dialogue pour la paix. Je pouvais dérouler mon programme et ne pas faire l’appel. J’ai choisi Famara Ibrahima Sagna pour diriger le dialogue. Et, tout ce qui sortira de ce dialogue, je l’appliquerai », a promis le Président Sall.







Estimant que la sécurité est cruciale pour un Etat, Macky Sall a sollicité à nouveau des prières pour sécuriser le pays et ses citoyens. Surtout, mieux réussir sa mission de Chef d’Etat, en contribuant davantage au redressement économique du pays, plus que lors de son 1er mandat. Et, en conclusion, le Président s’est dit disposé à accompagner l’ensemble des travaux de Touba.







L’actualisation des interdits du 18 septembre 1980







A retenir que le Khalife général des Mourides a décliné devant son hôte de Chef d’Etat, des mesures d’interdiction, destinée aux talibés. Le porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre précise que cette note, rédigée par Serigne Abdou Lahat Mbacké, le 18 septembre 1980 est déclinée à titre de rappel. Ses successeurs, Serigne Abdou Khadre, Serigne Saliou, Serigne Bara et Cheikh Mor Maty Lèye Mbaye ont eu à apposer leurs signatures.







Aujourd’hui, le Khalife a annoncé la mise en place d’un comité de veille pour l’application de ces mesures. Ledit comité va travailler en étroite collaboration avec les autorités publiques pour éventuellement sanctionner les récalcitrants.







Les interdits figurant sur la note sont nombreux, mais, tout cadre avec les interdits de la charia et de l’Islam. Il s’agit de cheveux naturels, de rassemblements politiques sans autorisation, de manifestations folkloriques, de la pratique de la magie, la sorcellerie et du charlatanisme, du port de tenues indécentes, d’ouverture de daara sans autorisation, de la lutte et du football etc.







Le marabout a aussi, invité le Président Sall à appuyer les initiatives prises pour la réalisation de procès des mourides. Il a insisté sur les travaux de la Mosquée, Massalikoul Djinan dont les travaux sont dirigés par le porte-parole, Cheikh Bass Abdoul Khadre Mbacké et Mbackiou Faye.







Le Marabout a même, invité le Président Sall à l’inauguration de cette mosquée, prévue les 18, 19 et 20 juin prochain, correspondant aux trois nuits de Serigne Touba à Dakar.







