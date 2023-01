Touba : Mort subite d'une femme au marché Ocass

C’est munie d’un seau, d’une somme de 2.000 francs Cfa et d’un bout de papier contenant un numéro de téléphone, qu’elle a été retrouvée allongée par terre, inerte. La dame, âgée de plus d’une cinquantaine d’années, s’est en effet subitement affalée, ce jeudi.



La scène se passe au marché Ocass de Touba. Très vite, elle sera transportée au centre de santé de 28, où son décès sera déclaré. Encore non identifié, son corps devrait être transporté vers la morgue de l’hôpital Matlabul de Touba.



Pour les besoins de l’identification, justement, l’arrivée sur les lieux du propriétaire du numéro de téléphone sur le bout de papier, n’y fera rien, précise-t-on dans "Rewmi".