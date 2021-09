Touba: Ousmane Sonko et Khalifa Sall attendus aujourd’hui

Tous les chemins mènent à Touba. Ala suite du chef du l’Etat, les opposants ont pris également le chemin de la capitale du Mouridisme en perspective du grand Magal, pour faire leur ziarra.



D'aprés Sunugal24, une forte délégation de la coalition Yewwi Askan wi(YAW) conduite par Khalifa Sall et Ousmane Sonko est attendue aujourd’hui à Touba. Khalifa Sall et compagnie seront reçus dans l’après-midi par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

