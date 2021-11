Touba Pour tentative d’inhumation clandestine, Un maître coranique en garde à vue

Interpellé sur la situation, le Serigne Daara a fait savoir qu’ils sont décédés à la suite d’une maladie. Des explications qui n’ont pas convaincu les responsables du cimetière. C’est ainsi qu’ils ont informé les Forces de défense et de sécurité.



Les éléments du Commissariat de Gouy Mbind ont arrêté le suspect, car considérant la mort des deux talibés comme troublante.



En attendant les résultats de l’enquête, les dépouilles de ces deux talibés, âgés d’environ 10 ans, ont été transportées à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba et une autopsie a été ordonnée.

Et les résultats sont attendus dans les prochains jours.

