Touba-Préparatifs du Magal de Serigne Abdou Ahad Mbacké : Le gouverneur et ses collaborateurs pour une réussite parfaite À cette occasion, le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a fait savoir que l’évènement est à la dimension du saint homme, donc nécessite des moyens. Et c’est pour cela que le Crd a été organisé pour préparer ce grand Magal qui sera célébré à Touba, 20 jours après la Korité, c'est-à-dire dans la nuit du 13 au 14 mai 2023.

Ainsi, après avoir fait le tour des différents secteurs qui seront liés à cette organisation, le premier qui a été abordé, c’est le secteur de la santé, de l’hygiène et du cadre de vie. Et là, il a été prévu la mise en place de 12 postes avancés médicaux, mais également des ambulances qui seront positionnés et un appui en médicaments.



Dans le secteur de l’hygiène, il s’agira de procéder à la désinfection de 150 sites qui seront déterminés par le comité d’organisation. Et fort heureusement, le comité avec ses équipes les ont déjà identifiés.



Ce qui reste maintenant, c’est la mise à disposition des produits mais également la dotation en carburant pour procéder au moins à la désinfection, trois jours avant le Magal.



Dans le secteur du cadre de vie, avec la Sonaged, ils vont procéder au nettoiement de la ville sainte de Touba, une semaine avant. Mais ce travail, a précisé le gouverneur, il sera fait en collaboration avec la commune de Touba Mosquée qui contribuera avec ses moyens techniques et ses ressources humaines .



Un appel a été lancé aux talibés pour qu’ils contribuent en venant s’investir dans cette journée de nettoiement. Dans le secteur de l’hydraulique et de l’assainissement, il y aura 12 camions citernes et 15 bâches à eau qui seront mis à la disposition du comité d’organisation pour venir en renfort aux forages qui sont déjà fonctionnels.



Un dispositif d’appoint sera mis à la disposition du comité d’organisation. Pour l’Onas, il sera procédé au vidange des fosses septiques par la mise à la disposition du comité d’organisation de 3 camions vidange pendant quatre jours.



Là également, le gouverneur a salué la contribution de la commune qui s’est engagé à mettre à la disposition de ces derniers, 5 camions pendant quatre jours pour augmenter le nombre de rotations qui était initialement prévu et qui devait être à la charge de l’Onas.



Pour la sécurité, ça va de soi que le Magal va sans doute drainer plusieurs fidèles qui viendront de tous les horizons. Et il faudrait que toutes les dispositions soient prises pour assurer une bonne couverture sécuritaire de cet événement.



Étant donné que nous sommes dans la zone de Touba, a-t-il signalé, le commissariat central prendra toutes les dispositions pour assurer une bonne couverture sécuritaire, mais surtout assurer celle de la conférence qui est prévue 72 h avant par les petits fils.



La gendarmerie, idem, mettra son dispositif en place Parce, parce que s’il y a un Magal dans sa zone de compétence, il lui reviendra d’assurer la sécurité. Surtout le contrôle des axes routiers et des passagers qui doivent venir à Touba.



Et dans le secteur de l’énergie les doléances ont surtout porté sur l’entretien du réseau électrique, mais également la mise hors délestage de la ville sainte, y compris l’extension du réseau d’environ 300m qui équivaudrait à 6 poteaux électriques. Et la commune procédera à l’entretien du réseau de l’éclairage public dont il a la responsabilité, et changera toutes les ampoules pour mieux assurer l’éclairage dans cette ville sainte.



Pour le gouverneur, l’obscurité est la mère de l’insécurité. Il faudrait donc assurer un bon éclairage de la ville sainte. Ce qui faciliterait le travail des forces de défense et de sécurité.



Pour tout ce qui est du contrôle, les services du commerce et de l’élevage ainsi que les douanes vont le faire dans les règles de l’art, tout en aménageant des allégements dans la mesure du possible. L’essentiel, pour le chef de l’exécutif régional, Ibrahima Fall, c’est de tout faire pour que ce Magal se passe dans d’excellentes conditions.

