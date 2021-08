Touba: Retrouvé mort, un enfant d'un an et 04 mois, enterré en catimini par ses... Un drame s'est passé à Touba, plus précisément à Touba Newga, où un enfant d'un an et quatre (4) mois a retrouvé mort dans un bassin de rétention qui fait face à la maison familiale. Une personne qui voulait faire ses ablutions l'a trouvé, après avoir ouvert le bassin. Mais ce qui est curieux dans ce drame, racontent les riverains, le grand père de la victime, en présence du père, a inhumé l'enfant sans l'aval des forces de l'ordre. Ils ont été interpelés pour les besoins de l'enquête, avant d'être relâchés. Cependant, le mystère demeure toujours. Qui a mis cet enfant innocent dans le bassin avant de le refermer?

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021 à 17:01 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos