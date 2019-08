Touba : Saisie de 106 tonnes de fer, estimés à 40 millions de francs 106 tonnes de fer à béton, non conformes aux normes, ont été saisis par le service régional du commerce de Diourbel a saisi à Touba, pour une valeur commerciale de 40 millions de Fcfa, vendredi, selon le responsable, Amadou Touba Niane.

« Cette opération remonte à 15 jours et c’est autour de 106 tonnes de fer à bétons que nos services ont saisi à Touba », a-t-il déclaré à la presse dans des propos repris par L’Observateur.

Précisant que cette saisie concerne trois à quatre sociétés, il a souligné que la marchandise est interdite, parce que les mesures « ne sont pas conformes aux dispositions de l’arrêté interministériel qui réglemente la production, l’importation et la mise sur le marché le fer".

Amadou Touba Niane a expliqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de l’arrêté interdisant la commercialisation de certains types de fer sur le marché sénégalais, et de la protection du consommateur qui n’est pas informé de la gravité de ces produits.



