Touba: Serigne Khassim Mbacké fustige le "poukeuré" de Moumy Kébé Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Septembre 2018 à 23:31 | | 0 commentaire(s)| Serigne Khassim Mbacké, petit-fils de Serigne Bassirou Rassoul Touba Darou Minam, est outré par certains comportements. Pour lui, le président Macky Sall ignore pourquoi Touba lui tourne le dos. Mais la raison est toute simple : Abdoulaye Sylla et Moumy Kébé. Il n'a jamais vu la dame en question mais jure qu'elle est nuisible pour la société. Par le folklore dont elle fait montre à Touba, étalant des liasses de billets à outrance.



A l’en croire, l’ex époux de Serigne Moustapha Saliou n’est intéressée que par ses propres affaires. Idem pour Abdoulaye Sylla qui l’a branché dans certains deals alors qu’elle était en faillite. La preuve du retournement de situation est ces immeubles, appartements grand standing et nombreuses voitures de luxe qu’elle brandit de nouveau.





Le hic est que cela déteint sur ses relations avec certains cercles de la ville sainte. Beaucoup fustigent ce comportement. Et se demandent si Marième Faye Sall n’est pas portée en bandoulière à tort. Vu que la Première dame est connu pour sa discrétion et ses actions sociales. Sans chichi. Par exemple, Abdoulaye Sylla et Moumy Kébé sont venus à Touba dernièrement avec des nervis pour faire des trucs peu orthodoxes. Pareil pour leur repli dans une grande maison durant la période du référendum », déplore le marabout, affirmant que ceci sape le travail qu'ils font pour la réélection du patron de l'Apr dès le premier tour.

Pour lui, le président Macky Sall est averti par les agissements de cette ancienne responsable du PS. Qui, selon des indiscrétions, puise tout cela des poches d’Abdoulaye Sylla. Ils auraient même ouvert une banque.



Source : https://www.infosen24.com/Touba-Serigne-Khassim-Mbacke-fustige-le-poukeure-de-Moumy-Kebe_a2031.html





