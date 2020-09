Touba / Soupçonnés d’être à l'origine du décès d'une dame: Des agents de Dynapharm arrêtés

Deux agents de Dynapharm international, en l'occurrence Pape Ndiogou Sall et Abdou Bathily, ont été placés en garde-à-vue au commissariat de police de Gouye Mbind, à Touba, après le décès d’une dame à qui ils avaient vendu des médicaments.



L’enquête menée par les limiers du commissariat de Gouye Mbind a révélé que les agents de cette structure médicale privée exerçaient dans l'illégalité totale. C'est après avoir pris les médicaments en cause que la dame a eu des maux de ventre qui ont conduit à des complications. Avant de rendre l'âme, elle avait confié avoir acheté des médicaments à Dynapharm.









Avec Libération online

