Touba : Un apprenti chauffeur déféré pour viol sur mineure

Ce jeune de Mbacké a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec la victime, mais signale que celle-ci n’avait pas refusé, ni saigné et ni pleuré au moment des faits. Il précisera avoir vécu pendant un bon moment une relation amoureuse avec la fille.



Toutefois, l’apprenti chauffeur dit ignorer, selon «Dakaractu», que sa dulcinée était mineure et âgée juste d’une quinzaine d’années.



Devant les enquêteurs, il a promis d’assumer ses responsabilités et de veiller à la santé de la fille jusqu’à ce qu’elle accouche. Malgré cela, M. K. D. a été déféré au parquet pour viol.