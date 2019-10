Touba: Un charretier et un commerçant tombent avec 2,5 kg de chanvre indien Les éléments de la Brigade de recherches du commissariat de police de Ndamatou ont réussi un grand coup, le jour du Magal. Une information anonyme, faisant état d’un trafic de chanvre indien au domicile d’un célèbre guide religieux à Touba, avait permis aux flics d’alpaguer deux pèlerins, en possession de 2,5 kilogrammes de chanvre indien.



Le charretier A. D. et le marchand B. D. ont été déférés au Parquet de Diourbel, le vendredi 18 octobre dernier, pour détention et trafic de chanvre indien.



Ils sont placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de Diourbel, informe le journal "Source A", repris par "Emedia".

