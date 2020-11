Touba: Un élève en classe de 3e envoyait des vidéos XXX à une femme mariée, pour…

Âgé de seulement 17 ans, C. B. Ndiaye a fait une dizaine de victimes à Touba et au niveau de plusieurs localités du pays. D’après "SourceA", l’élève en classe de 3e avait créé un compte WhatsApp, uniquement pour traquer les femmes. Mais l’adolescent est tombé, finalement, entre les mains des éléments du Commissariat de Ndamatou.



Selon le journal, une dame mariée, domiciliée au quartier de Ndamatou, a porté plainte contre lui. Selon K. Thiam née en 1991, l’adolescent lui balançait des images, des vidéos et des audio dévastateurs dans son application, pour l’inciter à coucher avec lui. A en croire la plaignante, elle a beau demander au mis en cause d’arrêter ses agissements, cela n’a pas découragé le garçon. Pis, ajoute la même source, l’élève en classe de troisième a récidivé, au moment même où la victime était dans les locaux du Commissariat de Ndamatou.



Entendu sur procès-verbal, C. B. Ndiaye a reconnu les faits qui lui ont valu son arrestation. Selon lui, il prenait des numéros de femmes pour leur envoyer des messages. Ainsi, le mis en cause se présentait sous le sobriquet ‘’nex k..’’ (bon sexe), d’après ses confidences. Les enquêteurs ont découvert des vidéos, des images pornographiques dans son application, ainsi que des audio dévastateurs.



Poursuivi pour diffusion d’images à caractère pornographique, l’élève a été déféré, lundi dernier, au Parquet de Diourbel.

