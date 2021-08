Touba: Un enfant de 5 ans fauché par une ambulance

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021 à 20:14 | | 0 commentaire(s)|

Un drame plonge Darou Khoudoss dans l'émoi et la consternation depuis vendredi dernier. D'aprés une source de Seneweb, un enfant âgé de seulement 5 ans a été heurté par une ambulance. Et il a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard. Le chauffeur du véhicule d'une structure sanitaire a été arrêté et placé en garde-à-vue au commissariat spécial de Touba.



Poursuivi pour homicide involontaire, le conducteur de cette ambulance a été déféré ce lundi matin au Tribunal de Grande Instance de Diourbel, d'après la même source proche du dossier.

