Touba : Un faux policier démasqué et déféré au tribunal de Diourbel Arrêté à Touba, un faux policier été démasqué et déféré au tribunal de Diourbel. Il venait juste d’escroquer un petit commerçant malien.

C’est au lendemain du Grand Magal, qu’un “policier” avait interpellé un vendeur de nationalité malienne au motif que la vente de sa marchandise composée de jouets d’enfants était interdite à Touba. D’après nos confrères de « Rewmi », ayant pris peur, le Malien lui aurait remis la somme de 10.000 FCfa pour se tirer d’affaire.



Mais l’homme qui se passait pour un policier a été vite démasqué par des éléments du GMI en faction non loin du domicile de feu Serigne Saliou Mbacké.



Au terme de sa garde-à-vue au poste de police de Gouye Mbinde, le faux flic a été déféré vendredi dernier au tribunal de Diourbel. Il est poursuivi pour usurpation de fonction et escroquerie selon nos informations. Aux dernières nouvelles, ce dernier est écroué à la prison centrale de Diourbel.



