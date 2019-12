Touba: Un handicapé de 72 ans arrêté pour trafic de chanvre indien Selon "Source A" qui donne l’information, le présumé trafiquant est tombé avec ses clients, C. G. âgé de 53 ans, et A. F. âgé de 43 ans. Ils ont été déférés vendredi dernier, pour détention de trois cornets de chanvre indien.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2019 à 12:05 | | 0 commentaire(s)|

Arrêté à Touba en possession de 357 grammes de chanvre indien dans la nuit du 05 au 06 décembre par les gendarmes de la brigade de recherches de Mbacké, le vieux avait bénéficié d'un allègement de peine à la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Le dealer handicapé retourne ainsi en prison, il a été déféré vendredi dernier avec ses clients, pour détention de trois cornets de chanvre indien .

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos