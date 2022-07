Touba: Un jeune religieux tue sa petite amie, enceinte

Un drame s’est passé cet après-midi à Touba khaïra. Un jeune garçon a poignardé à mort sa petite amie, âgée de 15 ans à Khaira. Il a appris que son amante était tombée enceinte.



D’après les informations, la fille était en état de grossesse. Et, elle était allée annoncer à son petit ami qu’il était le responsable de la grossesse. Le jeune chef religieux étant pris au dépourvu et totalement surpris a commis l’irréparable.



Les policiers se sont rendus sur le lieu du crime et le mis en cause a été arrêté. Une enquête a été ouverte.