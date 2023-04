Touba : Un père de famille arrêté avec trois kilos de chanvre indien

Les deux prochaines années, Pape Guèye les passera à la prison de Diourbel. Et pour cause, ce père de six enfants qui est tombé entre les mailles des filets des flics de Touba, avec trois kilos de chanvre indien, a été reconnu coupable de complicité d’offre de drogue. Il a été condamné à deux ans de prison ferme.



Pour la petite histoire, c’est en mars dernier que les limiers du Commissariat spécial de police de Touba, informés d’un vaste réseau de trafic de drogue, ont décidé de prendre sur le fait les trafiquants. Mais l’enquête ouverte oriente très vite les policiers vers un certain Pape Guèye, chauffeur de taxi clando, qui serait au cœur de ce business illicite.



Pour le prendre en flagrant délit, les flics décident de se faire passer pour des clients et passent une commande de trois kilogrammes de chanvre indien. N’ayant pas flairé le pot aux roses, Pape Guèye arrive au rendez-vous et livre les trois kilos de drogue aux policiers. Sur-le-champ, il est aussitôt arrêté puis conduit au commissariat, où il est placé en garde-à-vue, relate "L'As".



Interrogé sur l’origine de la drogue, il ne s’est pas fait prier pour donner le nom du propriétaire de la drogue, un certain Alassane Bâ que les flics n’ont jamais pu retrouver. Mais à l’enquête, le taximan a juré par tous les saints, qu’il n’a jamais su que c’était de la drogue qu’Alassane Bâ lui faisait convoyer. Face à la barre, le taximan a réitéré ces mêmes déclarations, sans convaincre le procureur qui a requis trois ans de prison. Un réquisitoire sans le moindre fondement ni motivation réelle, selon Me Serigne Diongue, un des avocats de la défense. Mais au bout du compte, le tribunal a reconnu la culpabilité de l’accusé et l’a condamné à deux ans de prison ferme, après avoir disqualifié les charges d’offre de drogue en complicité d’offre de drogue.