Touba : Un second bassin à Keur Kane pour recueillir les eaux de pluies Le ministre de l'intérieur Félix Antoine Diome était à Touba pour visiter la station de Keur Niang, Nguelemou Il a annoncé le démarrage des travaux du second bassin de Keur Kane.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Août 2022 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l'Intérieur était à Touba dans le cadre des préparatifs du Grand Magal. Antoine Félix Dione a déclaré que "l'intervention du gouvernement dans le cadre de ses différentes démarches obéit aux instructions de son Excellence le président de la République Macky Sall qui a demandé à ce que le plan national d'organisation des secours soit déclenché le 5 août à la suite des pluies qui ont été enregistrées sur l'étendue du pays.

« J'avais annoncé l'année dernière lorsque j'étais dans le même site de keur Niang ou une capacité de pompage de 2100 mètres cube a été mise en œuvre. Ce qui a permis d’endiguer les eaux qui viennent du bassin de Keur Niang.



Vous avez constaté qu'il n'y a pas eu de débordement des eaux au niveau de Nguelembou, près de Ndamatou parce que nous avons déployé une électropompe d'une capacité de 1000 mètres cube. Tout n'est pas terminé. Mais cela ne peut se faire que dans le cadre de travaux structurants tel que le plan d'assainissement de Touba de 23 milliards dont les travaux sont en cours. Il y a également l'arrivée d'hydro-cureurs dans les zones où il n'y a pas de déversoirs. Des hydro-cureurs seront renforcés pour permettre aux fidèles de passer un bon Magal ».



Le ministre annonce les travaux d'un second bassin de captage dans le site de Keur Kane pour une capacité qui varie entre 40 à 60 hectares. Le ministre a par ailleurs visité des sites inondés de Cheikh Anta dans la commune de Diourbel ou une vingtaine de maisons sont envahies par les eaux stagnantes.



Les populations y déclarent avoir été laissées à elles-mêmes. Les promesses faites par son prédécesseur ne sont pas respectées. Le ministre s'est rendu également Ndgolombit. Là, les populations sont dans les eaux. Pour elles, les tuyaux ont cédé. Conséquence, les eaux ont envahi nos maisons, a indiqué Astou Dioum, une résidente

Sud Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook