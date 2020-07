Touba - Un trafiquant de 65 ans tombe avec plus de 110 armes à feu et de la drogue Touba commence à devenir la plaque tournante des armes à feu avec un individu de 65 ans qui a été arrêté chez lui avec un arsenal défiant tout entendement. Plus de 110 armes ont été saisies et des stupéfiants

Dans le lot, dix huit (18) Pistolets Automatiques (PA), soixante onze (71) fusils, vingt et uns (21) pistolets artisanaux, 807 munitions, 98 munitions de guerre, 16 chargeurs, entre autre armes saisies.



Le trafiquant S.T, âgé de 65 ans a été arrêté chez lui par la police chez lui avec toute cette cargaison, au quartier Madiyana.



La police a continué son boulot de ratissage et a aussi découvert onze (11) kilos de drogue à Darou Karim Touba.





