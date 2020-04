Touba : Un verger de cannabis trouvé au domicile d’un maçon

Un macon de 48 tenait un verger de cannabis dans la capitale du mouridisme. Il cultivait cette drogue, à l’intérieur même de son domicile niché au quartier Guédé.



Selon le canard de Castor/ Bourguiba, la chute du maçon a démarré, quand les flics ont reçu une information faisant état d’une activité de culture de cannabis et d’un intense trafic de chanvre indien au niveau dudit quartier.



Entendu, dès son arrivée, le maçon a assumé les faits qui lui ont valu sa garde-à-vue dans les locaux du Poste de Police de Gouy Mbinde. Et nos confrères de SourceA d’ajouter qu’il pourrait être déféré, aujourd’hui mercredi, au Parquet de Diourbel, pour culture, détention et trafic de chanvre indien

