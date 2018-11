Touba : Une dame charcute et édente sa co-épouse

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Novembre 2018 à 09:51 | | 1 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos La recrudescence de la violence dans les ménages notée depuis quelques temps, continue de plus belle. Alors qu’on a fini d’épiloguer sur les affaires de Thiaroye et des Maristes, c'est Touba Darou Marnane (Touba) qui se signale.



Pour une banale histoire donnant suite à une bagarre, une dame du nom de Mbodja Gadiaga a failli ôter la vie de sa co-épouse avec des débris de verre.



D’après les témoins cités par « Les Echos », la « Awo » (première épouse) aurait jeté une table en verre où était posée la télé, sur sa co-épouse, en plein figure.



Alors que cette dernière cherchait se relever, elle se saisit d'un morceau de verre et lui taillade tout le corps.



N’eut été l’intervention des voisins alertés par les cris de la victime, cette dernière aurait peut être passé de vie à trépas.



Édentée par la table, elle s’est retrouvée avec le visage complément déchiré.



Quant à l’auteure de l’acte ignoble, le journal renseigne qu’elle a profité de l’attroupement dans la maison, pour se fondre dans la nature.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook