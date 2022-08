Touba: Une pénurie d’eau menace le Magal 2022 Une menace de pénurie d’eau, à presque deux semaines du Grand Magal de Touba prévu le 15 septembre, plane sur la cité religieuse. Le collectif des travailleurs prestataires de l’hydraulique a décidé d’aller en grève du 15 au 17 septembre 2022, avec des risques d’impacter le fonctionnement de plus de 2000 forages sur l’ensemble du territoire national et des millions de Sénégalais dans le monde rural.



Les grévistes qui réclament des «contrats de travail», dénoncent «les lenteurs notées dans leur intégration à la Fonction publique». La grève du Collectif qui regroupe 112 travailleurs prestataires de l’hydraulique du Sénégal présents dans 17 brigades de l’hydraulique au niveau national, dans le cadre de son troisième plan d’actions, impactera gravement le fonctionnement de plus de 2000 forages couvrant les localités de Louga, Tambacounda, Kaolack, Ndioum (Saint-Louis), Matam, Linguère, Touba, Ziguinchor, Thiès, Sédhiou, Kolda, Fatick, Diourbel, Kédougou, Goudiry et Ranérou.



Le Secrétaire général du collectif, Babacar Ly et ses camarades, joints par Le Quotidien, regrettent déjà «les conséquences de cette grève générale qui seront dures pour les populations dans les zones rurales en général et celles des zones urbaines en particulier.



« Surtout, nous risquons de priver gravement d’eau des millions de pèlerins durant le Magal de Touba, ce avec des conséquences désastreuses. Nos camions citernes qui approvisionnent régulièrement durant cette période tous les coins et recoins de la ville sainte seront à l’arrêt durant la grève ».



