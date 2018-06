Touba : Victime d'une agression, un célèbre griot accuse trois dames

Fall Ndiaye, un communicateur traditionnel très célèbre dans la ville de Touba, déclare dans Vox Populi, avoir été victime d'une agression avec l’usage d’arme. Les faits, dit-il se sont déroulés au domicile de Cheikh Bara Maty Lèye, fils du défunt Khalife général des mouride Serigne Sidy Mactar, la veille de la cérémonie du 3e jour, à la suite de son rappel à Dieu.



Selon ses dires, ce jour-là, il était assis tranquillement derrière le mur de la maison mortuaire, lorsqu’un homme en dreadlocks l’a interpellé avant de l’injurier, l’accusant d’avoir insulte sa mère. Et lorsqu’il a répliqué par un coup de poing à son agresseur, deux autres personnes venues à la rescousse de ce dernier, coupe-coupe à la main.



Selon lui, l’homme en rasta a ensuite brandi un pistolet avant d’être maitrisé par un groupe de « Baye Fall ». C’est dans ce brouhaha, poursuit-il que les présumés mis en cause ont pris la poudre d’escampette.



Fall Ndiaye qui dit craindre pour sa sécurité, a déposé une plainte et a cité trois femmes qu’il soupçonne d’être mêlées a cette affaire.