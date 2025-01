Touba : Yamou Ndiaye poignardée à mort par son beau-frère

Une jeune dame du nom de Yamou Ndiaye dite Youma, a été tuée par son beau-frère. Les faits se déroulés hier dimanche 5 janvier 2025, à Touba, plus précisément au quartier Forage.



"Libération" qui revient sur cette affaire dans sa parution d'aujourd'hui, informe que le mis en cause souffrirait de troubles mentaux. A l'en croire, la victime laisse derrière elle quatre enfants.



D'après le journal, le drame est survenu dans le domicile familial. Et cela fait suite à une altercation plutôt banale autour d'une pelle de ménage. Alors, M. Ndiaye s'est saisi d'un couteau pour poignarder sa victime.



Cette dernière aurait finalement succombé à ses blessures après son évacuation. Agé d'une vingtaine d'années, le présumé meurtrier est entre les mains de la brigade de Belel (Touba).